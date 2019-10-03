"Нашел закладку Добкина": нардеп Тищенко угодил в конфуз прямо в здании Рады - видео

Николай Тищенко за колонной / скриншот из видео

Нардеп из фракции Слуга народа (политсилы президента Владимира Зеленского) Николай Тищенко угодил в конфузную ситуацию - по типу той, в которой в 2016-м оказался нардем VIII созыва Дмитрий Добкин (с необъяснимым поведением и заходом за колонну).

Видео инцидента с Тищенко в зале заседаний Верховной Рады заснял журналист и блогер Всеволод Филимоненко.

"На место Добкина претендент?)))Нардеп Николай Тищенко, замглавы фракции Слуга Народу вел себя странно, ходил из стороны в сторону, прятался за колонной, тер нос, а потом голосовал на выключенной системе Рада за законы", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Ролик с Тищенко весьма порадовал пользователей Сети.

"Видимо, он нашел старую закладку оставленную Добкиным! Вот и повеселился как следует!:)", "Проклятое место", "Видимо, место Добкина на него так повлияло. Может, оставил что".

Напомним, ранее нардеп Тищенко сравнил формулу Штайнмайера с инструкцией к надувной кукле. До этого он попросил полицейских разобраться с женщинами, донимавшими его на акции предпринимателей,