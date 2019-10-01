"Что за павлин?": Тищенко разозлил украинцев очередной выходкой

Николай Тищенко / instagram.com/nikolaytyshchenko

Народный депутат от Слуги народа и известный ресторатор Николай Тищенко, который попал в скандал, нагрубив журналистке, посетил акцию предпринимателей, проходившей на Банковой. Любимец женщин снова оказался в кругу внимания, но ему это понравилось.

Согласно обнародованному Евгением Хурсиным в Facebook видео, во время акции к Тищенко подошли две женщины и спросили, почему он поддержал законопроекты, которые мешают бизнесу. Одна из женщин взяла "слугу народа" за руку, что очень не понравилось народному избраннику, и он попросил присутствующих полицейских разобраться.

"Можно разобраться – вот одна женщина, вот - вторая. Можно народного депутата, пока у нас еще есть право быть народными депутатами, не толкать меня в спину и не хватать меня за руки. Вы можете разобраться?!", - возмутился Тищенко.

После этого подошел организатор акции и попросил нардепа отойти в сторону, что чуть не стало причиной нового конфликта.

Пользователи соцсети очень возмутились подобным поведением "слуги народа": "иди лепи куличи", "ч*о он редкостное этот Тыщенко, фу, противно смотреть", "слизняк", "не берите меня за здесь, я весь такой ... торкнули его...", "жалкое зрелище", "что за павлин? или пеликан?". Также одна из подписчиц Хурсина пошутила: "Уберите грязные руки! Его имеют право трогать только красивые 20-ти летние девушки!".

Напомним, что народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап.