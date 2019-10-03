"Какой дебил": нардеп Тищенко сравнил формулу Штайнмайера с инструкцией к надувной кукле

Формула Штайнмайера озадачила нардепа, а он – ввел в транс украинцев / скриншот

Народный депутат от Слуги народа и известный ресторатор Николай Тищенко, видимо, относится к той части украинцев, которые не очень понимают, что значит формула Штайнмайера, поскольку на просьбу журналистки прокомментировать формулу нардеп пустился в рассуждения о надувных женщинах и насосах.

Странный диалог состоялся между нардепом Тищенко и журналисткой Громадського. Сначала народный избранник сравнил Украину с насосом и "незлым тихим словом" вспомнил предшественников.

"Где, куда не возьмешь, что не берешь, все на работает", - возмутился нардеп.

На прямой вопрос "Вы лично знаете, что предполагает формула Штайнмайера?" Тищенко ответил так:

"Да, это разведение. Самое главное, что нужно понять, только под наблюдением ОБСЕ и только по законам Украины. Все, точка. Вы берете, например, игрушку, куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Нет! Вот куклу вы берете. И вот, чтобы знать как ... Или, не знаю, машину ... Покупаете машину. Вы знаете, как с ней? Вот, чтобы справиться с этой задачей, вам нужна инструкция".

Ответ Тищенко вызвал бурю иронии у пользователей соцсети:

"А 95 квартал смеялся с Кличко?!?!?!?! И Кличко - это гордость Украины, спортсмен мирового уровня ... а это, это обычный позор ... смесь тупости с дешевым юмором ... но, кажется, быть тупым сейчас модно и актуально для большинства населения этой, к сожалению, изможденно страны...", - написала Alice Chornenka.

"Какой дебил. Я была о нем лучшего мнения. Депутат в стенах Верховной Рады приводит пример на основе надувной куклы", - отметила Анна Денисив.

"Очень хочется соответствовать, но как-то не клеится сейчас, а вот если раньше, то вполне", - написал Антон Железнов.

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко взял себе в помощницы 22-летнюю модель Марьяну Михолап. Кроме того, Тищенко попал в скандал, нагрубив журналистке. Журналистка задала вопрос Тищенко, а он предложил ей попить воды и сказал, что для нее это полезно.