Стало известно, сколько денег отсыпала ЦИК прошедшим в Раду партиям

Центризбирком / УНИАН

Центризбирком возместил за счет средств из госбюджета политическим партиям, прошедшим в Верховную Раду IX созыва, расходы на предвыборную агитацию на выборах 21 июля на сумму более 467 млн гривен.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы ЦИК.

"Комиссия своим решением возместила политическим партиям, которые приняли участие в распределении депутатских мандатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, за счет средств государственного бюджета Украины расходы, связанные с финансированием их предвыборной агитации на указанных выборах, в размере фактически осуществленных политической партией расходов на общую сумму 467 327 638,83 грн", - заявили они.

Партия "Батькивщина" (во главе с Юлией Тимошенко) возмещено 87, 2 млн грн, партии "Голос" (во главе со Святославом Вакарчуком) 105,6 млн грн, партии "Европейская солидарность" - 99,49 млн грн, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (во главе с Виктором Медведчуком) - 60, 3 млн грн, партии "Слуга народа" (во главе с Дмитрием Разумковым)- 114,6 млн грн.

Напомним, ранее, 2 октября Верховная Рада проголосовала за законопроект, который отменяет госфинансирование партий, не преодолевшим 5%-ный порог на досрочных выборах в парламент-2019.