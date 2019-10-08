"В ближайшие месяцы": в Слуге народа приняли решение по легализации марихуаны

Марихуана / ipnews.in.ua

Споры относительно легализации марихуаны в Украине еще продолжаются, но в Слуге народа уже разработали законопроект. При этом документ могут внести в Верховную Раду уже в течении ближайших месяцев.

По словам народного депутата от фракции Слуга народа Евгении Крачук, многие парламентарии готовы поддержать проект закона.

"Коллеги из фракции обещали зарегистрировать законопроект, который будет регламентировать легализацию медицинской марихуаны", – заявила Кравчук в комментарии Обозревателю.

При этом она указала, что это не будет полной легализацией наркотика. Также она отметила, что документ подготовил Гео Лерос, но его еще не зарегистрировали.

"Думаю, это может произойти в ближайшие месяцы", – подчеркнула "слуга народа".

Напомним, что ранее новоизбранный министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что нынешний законопроект о легализации марихуаны вызывает много вопросов, и в будущем может быть подана новая законодательная инициатива от Слуг народа.