За пять лет Евросоюз вбухал в Украину баснословную сумму

Федерика Могерини рассказала, сколько денег Евросоюз вложил в Украину/ Reuters

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини рассказала, сколько денег ЕС инвестировал в Украину за последние пять лет.

Во время слушаний в Европарламенте Могерини заявила, что с 2014 года ЕС собрал для Украины самый большой пакет поддержки в истории содружества. Он составил более 15 миллиардов евро.

"Никакой другой партнер не вложил в Украину столько, сколько мы сделали", - цитирует Могерини пресс-служба Европарламента.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности также напомнила, что два года назад ЕС либерализовал для Украины визовый режим.

Напомним, 9 октября в Европарламенте обсуждался украинский вопрос. Евродепутаты от Литвы и Латвии раскритиковали "формулу Штайнмайера". Кроме того, евродепутат от группы Европейской народной партии Андриус Кубилиус предложил создать специальную группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине.