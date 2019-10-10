За пять лет Евросоюз вбухал в Украину баснословную сумму

Федерика Могерини заявила, что для Украины ЕС собрал самый большой пакет поддержки в истории содружества.
Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини рассказала, сколько денег ЕС инвестировал в Украину за последние пять лет.
Во время слушаний в Европарламенте Могерини заявила, что с 2014 года ЕС собрал для Украины самый большой пакет поддержки в истории содружества. Он составил более 15 миллиардов евро.
"Никакой другой партнер не вложил в Украину столько, сколько мы сделали", - цитирует Могерини пресс-служба Европарламента.
Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности также напомнила, что два года назад ЕС либерализовал для Украины визовый режим.
Напомним, 9 октября в Европарламенте обсуждался украинский вопрос. Евродепутаты от Литвы и Латвии раскритиковали "формулу Штайнмайера". Кроме того, евродепутат от группы Европейской народной партии Андриус Кубилиус предложил создать специальную группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине.