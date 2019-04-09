В ЕС оценили ближайшие перспективы членства Украины

Федерика Могерини / Reuters

Внутри ЕС есть разные мнения, обещать ли членство странам Восточного партнерства (Украина, Грузия, Молдова, Азербайджан, Беларусь, Армения), но о перспективе вступления официально речь не идет. Об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседания министров иностранных дел Евросоюза, которое состоялось вчера в Люксембурге.

"В Евросоюзе задумываются над тем, как сохранить мотивацию 6 стран дальше идти по пути европейской интеграции и продолжать реформы. Можно говорить об огромном прогрессе, если сравнить с ситуацией 4 или 5 лет назад. Среди сфер с крупнейшими достижениями можно назвать безвизовый режим для Молдовы, Грузии и Украины, торговлю и инвестиции, активизацию контактов между людьми. Я четко вижу во время наших частых встреч, каждая из стран-партнеров по-своему очень хочет стать ближе к ЕС. Мы позаботимся, чтобы мы, со стороны ЕС, ответили на это желание с не меньшим энтузиазмом", - цитирует Deutsche Welle верховную представительницу ЕС по внешней политике и безопасности Федерику Могерини.

Ранее Могерини прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко во время его выдвижения на высший государственный пост, когда он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.