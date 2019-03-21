Украинских туристов порадовали безвизом с еще одной страной

Еще одна страна ввела безвиз с Украиной

С 14 апреля 2019 года украинцы смогут ездить в Таиланд с туристической целью без виз.

"Граждане Украины могут путешествовать в Королевство Таиланд с туристической целью без виз", - говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины.

Срок безвизового пребывания составит до 30 дней, а для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический).

В МИД добавили, что для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в соответствующем дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

При этом украинцам напомнили о необходимости соблюдения законодательства иностранного государства во время пребывания на его территории, кроме того, граждане Украины во время поездок за границу должны быть застрахованы.

Недавно вступил в силу безвизовый режим поездок граждан Украины и Уругвая.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы вскоре смогут ездить без загранпаспорта в страны Прибалтики.