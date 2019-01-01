Расширился список стран, куда украинцы смогут ездить без загранпаспортов

Куда украинцы смогут ездить без загранпаспортов / export.by

Глава МВД Арсен Аваков у себя в Facebook похвастался, что украинцы вскоре смогут ездить без загранпаспорта в страны Прибалтики – достаточно будет и внутреннего паспорта, то есть ID-карты.

Ранее у них появилась такая возможность для поездок в Грузию, Турцию и Катар, рассказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Читайте такжеЕС пригрозил лишить Украину безвиза: опубликован список требованийВ целом, уже более 5 млн украинцев оформили себе ID-карточки. При этом с ними до сих пор существуют определенные сложности.

"Да, есть сложности переходного периода – на местах в ЖЭКах не хватает кардридеров, и человек вынужден носить с собой дополнительную бумажку с пропиской. Но мы сейчас решаем через Кабмин, чтобы обязать ЖЭКи на местах иметь эти устройства для считывания информации", – заявил Аваков.

Ранее Главред писал, кто из стран отменил визовый режим для Украины в этом году. В частности, украинцы могут путешествовать в Грузию по украинским внутренним ID-паспортам с 5 октября 2018 года.

Напомним, 31 декабря 2017 года вступил в силу безвизовый режим между Украиной и Объединенными Арабскими Эмиратами, с 1 июня украинцы могут ездить в Турцию на основании внутренних паспортов в виде ID-карт, а в ночь на 11 число начал действовать безвиз между нашим государством и Евросоюзом.