Украинцы смогут ездить по безвизу в еще одну страну

Еще одна страна ввела безвиз с Украиной

В пятницу, 15 февраля, вступил в силу безвизовый режим поездок граждан Украины и Уругвая.

"Сообщаем о начале действия с 15 февраля 2019 года упрощенного режима поездок граждан Украины и Уругвая", - говорится в сообщении посольства Украины в Аргентинской Республике.

Отныне гражданам Украины разрешается пребывать без визы на территории Уругвая 90 дней, причем этот срок может быть продлён еще на 90 дней.

При этом для безвизовой поездки в Уругвай необходимо иметь действительный паспортный документ гражданина Украины для выезда за границу, удостоверение личности моряка или удостоверение личности на возвращение в Украину (в случае утери за границей паспорта и возвращения в Украину), рассказали в посольстве.

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцы вскоре смогут ездить без загранпаспорта в страны Прибалтики.