В ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 году

В Европейском Союзе не хотят делать голословные предварительные прогнозы.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко во время его выдвижения на высший государственный пост, когда он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.
"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план 20 достижений Восточного партнерства до 2020 года - вполне реальные и выполняемые. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов", - цитирует Могерини Радио Свобода.
После неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте Могерини также отметила, что пять-десять лет назад многое в нынешних отношениях Украины и ЕС сложно было себе представить, а сейчас это стало реальностью. Дипломат уточнила, что речь идет, в частности, о зоне свободной торговли и безвизовом режиме.
Напомним, во время состоявшегося в Киеве форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", во время которого президент Украины Петр Порошенко заявил о своем выдвижении на второй президентский срок, произошло сразу несколько конфузов.