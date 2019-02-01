В ЕС ответили на слова Порошенко о подаче заявки на членство в 2024 году

Федерика Могерини не исключает в будущем членство Украины в ЕС, но о сроках говорить не берется / Reuters

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко во время его выдвижения на высший государственный пост, когда он пообещал украинцам членство в ЕС до 2024 года.

"Я не буду комментировать, что может произойти в 2024-м, но уверена, что наши ближайшие цели, в частности, план 20 достижений Восточного партнерства до 2020 года - вполне реальные и выполняемые. Они положительно повлияют на жизнь граждан и в государствах-партнерах, и в самом Евросоюзе. В этом прагматичном сотрудничестве мы можем достичь замечательных результатов", - цитирует Могерини Радио Свобода.

После неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Бухаресте Могерини также отметила, что пять-десять лет назад многое в нынешних отношениях Украины и ЕС сложно было себе представить, а сейчас это стало реальностью. Дипломат уточнила, что речь идет, в частности, о зоне свободной торговли и безвизовом режиме.

Напомним, во время состоявшегося в Киеве форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", во время которого президент Украины Петр Порошенко заявил о своем выдвижении на второй президентский срок, произошло сразу несколько конфузов.