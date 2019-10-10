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Мир – дело не только Киева: в Европарламенте могут создать спецгруппу по Украине

10 октября 2019, 07:27

Евродепутаты от Литвы и Латвии раскритиковали "формулу Штайнмайера".

Европарламент
В Европарламенте обсудили украинский вопрос / Фото p-p.com.ua

9 октября в рамках пленарного заседания Европарламента обсуждался украинский вопрос. Евродепутат от группы Европейской народной партии Андриус Кубилиус (Литва) предложил пойти путем решения вопроса Brexit и создать специальную группу, которая позаботится о мирном процессе в Украине.

"Мир - это дело не только Украины", - заявил политик, передает Интерфакс-Украина.

Кубилиус добавил, что Украина стала "жертвой российской агрессии" из-за того, что выбрала европейскую интеграцию". И хотя украинские власти стремятся вернуть мир и восстановить территориальную целостность, "ключи к миру находятся не в Киеве, а в Кремле". Также евродепутат намекнул, что "формула Штайнмайера" является "нереальной", и заявил, что Европа не может подталкивать Киев к ее выполнению.

Читайте также"Формула Кондратюка": ведущий Караоке на майдане придумал замену плану ШтайнмайераВ свою очередь, депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете также раскритиковала  "формулу Штайнмайера". По ее словам, от реализации этой формулы выиграет только Россия.

"Они проведут выборы в Донецке и Луганске, и таким образом сепаратисты получат легитимность. Но это именно то, в чем нуждается РФ, чтобы вернуться к международному сообществу", - считает Калниете.

Евродепутат добавила, что из-за "формулы Штайнмайера" в Украине происходят протесты. Они могут дестабилизировать украинское общество.

"Но такая дестабилизация может превратить Россию в сторону, которая выигрывает", - уточнила депутат Европарламента.

Напомним, 1 октября в Минске была подписана "формула Штайнмайера" по разрешению конфликта на востоке Украины. Спикер экс-президента Украины, главы делегации нашей страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер показала текст документа

Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Георгий Церетели выразил поддержку так называемой формуле Штайнмайера. По его мнению, документ послужит дорожной картой для Минских соглашений, а конфликт не урегулировался бы военным путем. 

Сотрудники представительства Североатлантического альянса (НАТО) в Украине также поддержали усилия, направленные на выполнение Минских соглашений, включая разведение войск в зоне военного конфликта на Донбассе и согласование пресловутой "формулы Штайнмайера".

Донбасс Россия новости Украины Европарламент формула Штайнмайера
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