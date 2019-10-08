"Должны использовать": в ПА ОБСЕ высказались по "формуле Штанймайенра"

ОБСЕ / twitter.com/ukrinun

Разговоры о нашумевшей "формуле Штайнмайера" не утихают. Так, следом за Североатлантическим альянсом подписание документа прокомментировали в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Глава ПА ОБСЕ Георгий Церетели выразил поддержку так называемой формуле Штанймайенра. По его мнению, документ послужит дорожной картой для Минских соглашений, а конфликт не урегулировался бы военным путем.

"Несмотря на необходимость дальнейших уточнений, недавние инициативы могут быть полезными для обновления процесса достижения прогресса в реализации Минских соглашений. Я рад, что на прошлой неделе члены Трехсторонней контактной группы в Минске утвердили конкретный текст для применения в украинском законодательстве, согласованный политическими советниками в нормандском формате", - говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой ОБСЕ.

Кроме того, он указал, что ключевым остается прекращение огня на Донбассе, разведение войск и восстановление инфраструктуры.

Напомним, ранее экс-глава МИД Павел Климкин в крайне жесткой форме прошелся по "формуле Штайнмайера". До этого военный эксперт полковник Олег Жданов рассказал о том, в чем опасность этой формулы для Украины.