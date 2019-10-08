В филиале НАТО рассказали, почему поддерживают "формулу Штайнмайера"

Флаг НАТО / Reuters

Сотрудники представительства Североатлантического альянса (НАТО) в Украине в категорической форме оказали поддержку усилиям, направленным на выполнение Минских соглашений - включая разведение войск в зоне военного конфликта на Донбассе и согласование пресловутой "формулы Штайнмайера".

С таким заявлением во вторник, 8 октября, глава представительства НАТО в Украине Александр Винников во время брифинга в Северодонецке, что на Луганщине, сообщает Громадське.

"НАТО полностью поддерживает выполнение Минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование "формулы Штайнмайера" в Трехсторонней контактной группе. Это может привести к полной имплементации Минских соглашений. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений, поскольку это единственный путь к политическому урегулированию", — заявил он.

Напомним, ранее экс-глава МИД Павел Климкин в крайне жесткой форме прошелся по "формуле Штайнмайера". До этого военный эксперт полковник Олег Жданов рассказал о том, в чем опасность этой формулы для Украины.



