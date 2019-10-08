Как Порошенко запутался в формуле Штайнмайера

Сейчас главное для Порошенко - сохранить влияние и не угодить в тюрьму / УНИАН

За последнюю неделю Петр Порошенко минимум дважды менял свою риторику относительно подписания формулы Штайнмайера в Минске. Сначала он узрел в ней капитуляцию Украины, хотя если верить видео с пятым президентом, ранее он против нее возражал. А позже, когда Зеленский выпустил соответствующее видеообращение, обратился к президенту и призвал к объединению, хотя и выходил на Майдан с протестующими.

И это неудивительно ведь если проанализировать политический путь Петра Порошенко, то становится понятно, что у него нет политических взглядов - он стремится к деньгам и власти, а политические позиции и пребывание в политических проектах для него лишь средства достижения этой цели.

Читайте такжеГубительные "минские соглашения" придумал не Путин, а ПорошенкоНачинал он свою бизнес-империю в сфере интересов Кучмы и при его содействии, после этого стало выгодно участвовать в создании общих проектов с Медведчуком, потом было выгодно – создал Партию регионов, позже ориентации на Ющенко он вошел в его политсилу. Стал выгоден Янукович – перешел к Януковичу, а когда стало ясно, что он упадает, перешел к нему в оппозицию. То есть, в течение своей политической жизни он участвовал как в условно-пророссийских проектах, так и в прозападных и он на каждом этапе делал выгодную ставку.

Потому нет ничего удивительного в том, что когда он приходил к президентству, он договаривался с Путиным, чтобы тот остановил войска на время его избирательной кампании и, очевидно, что потом это вылилось в так называемые Минские соглашения. И теперь, когда он находится в оппозиции и снова мечтает о власти, он пытается возглавить патриотическое оппозиционное движение. Таким образом, он выгодно использует ситуацию.

Читайте такжеПорошенко ждут следствие и судОчевидно, что нынешние уличные акции он также сможет трансформировать в собственные интересы, так как есть интересы тех людей, которые вышли на улицы и есть меркантильные интересы Петра Порошенко. Порошенко – самый успешный политический флюгер, который не просто меняет свои интересы, но и извлекает из этого максимальную выгоду. И каждый раз значительная часть людей ему верит. Но это никоим образом не говорит о его политических взглядах.

Конечно, никаких электоральных перспектив у него нет. Однако свои временные интересы он этим удовлетворит – сохранение своей бизнес-империи, отказ власти от его политического и судебного преследования. Так как единственное, что сейчас ему необходимо – сохранить свое влияние и не сесть на скамью подсудимых.

Александр Доний, политолог, специально для Главреда