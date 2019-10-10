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Шаг к хаосу: чем рискует Украина, идя на разведение сил на Донбассе

Николай Маломуж

экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины

10 октября 2019, 06:55

Если гарантировать отвода сил противником никто не может, даже он сам, Украина рискует просто "оголить" свои позиции.

Отвод танков от линии разграничения
Маломуж объяснил, чем обернется для Украины попытка отвести войска от линии разграничения / facebook.com/ato.news

Разведение сил на Донбассе запланировано в рамках минского процесса и реализации формулы Штайнмайера. Этот шаг не является решающим для урегулирования ситуации на востоке Украины. Это – лишь тактический шаг.

Разведение сил будет способствовать уменьшению обстрелов, а также создаст условия для восстановления инфраструктуры, например, мостов, и облегчит процесс перемещения людей. И это весь позитив, на который мы можем рассчитывать после "зеркального" разведения войск на один километр от линии разграничения.

D практическом смысле данный шаг будет иметь минимальный эффект. Ни демилитаризация территории, ни возвращение людей к спокойной жизни, ни восстановление контроля над территорией и границей такими действиями не могут быть обеспечены.

Однако, несмотря на все недостатки и возможные риски, это нужно делать. Но делать – правильно.

От разведения будет больше негативных последствий

Во-первых, разведение сил предполагает, что мы должны будем увести с наших основных позиций, где накоплено вооружение и технические средства, где обустроены укрепления и пункты наблюдения, все эти колоссальные силы. Таким образом, мы фактически "оголим" наши позиции сразу за линией разграничения, что, естественно, станет нашим слабым местом.

Во-вторых,у нас рассчитывают, что после разведения сил у сторон исчезнет возможность осуществлять прямые обстрелы. Но, если речь идет о том, что каждая из сторон должна отвести силы на один километр от линии разграничения, то и тяжелое вооружение, и стрелковое оружие будет доставать до позиций противоположной стороны все равно.

В-третьих, на нескольких позициях боевики наотрез отказываются отводить силы. Например, Донецк и Луганск. Сегодня ВСУ находятся в пригороде. И отойти на километр назад для боевиков будет означать отойти в город. Естественно, их это не устраивает. То же самое – и в ряде других населенных пунктов.

Читайте такжеКак Порошенко запутался в формуле ШтайнмайераНа мой взгляд, разведение сил в каком-то виде может начаться сейчас, но обстрелы будут продолжаться. Такая ситуация будет очень удобна Москве, которая будет убеждать всех, что боевики по всей линии разграничения отошли на километр, однако огонь будет продолжаться. И эти обстрелы Россия будет использовать для давления и на Украину, и на наших западных партнеров: Германию, Францию и США.

Так что нам такое разведение сил невыгодно дважды: с одной стороны, мы оголим свои позиции, отойдя куда-то в поле, где придется заново строить оборонительные сооружения, укрепления и т.д., а с другой – не будет никакого контроля над тем, насколько договоренность о разведении сил будет выполняться боевиками. Ведь пока что не предусмотрено, кто именно будет контролировать этот процесс. ОБСЕ? Россия? Кто?

Плюс во многих местах возникнет проблема разведения сил в принципе. Боевики не захотят оставлять свои укрепленные позиции и занятые ими места и населенные пункты.

России мир невыгоден

Процесс разведения сил будет очень сложным. И сейчас возможно лишь частичное (секторальное) разведение сил. Не стоит ожидать особого прогресса в урегулировании ситуации.

Ошибка Владимира Зеленского в том, что он наотрез отказался от сотрудничества с профессионалами в сфере безопасности и обороны, которые имеют большой опыт и налаженные контакты за рубежом. Он сделал ставку на свою команду, у которой нет профессиональных навыков, которая не может обеспечить ведение качественного переговорного процесса, у нее нет авторитета, и нет доверия к ней на Западе. Я был в Лондоне и Берлине, где прямо заявляют, что будут говорить только с теми людьми, которых знают и которым доверяют, так как им надо быть уверенными, что будут выполнены те планы, которые декларировались.

Хотя есть и другая проблема – не существует глобальных реальных планов по урегулированию ситуации на Донбассе. Все уперлось в минский процесс, который ничего не решает, кроме тактических вопросов вроде разведения сил и обмена пленными А сейчас на этой площадке нас будут принуждать к выборам.

Читайте такжеПочему протесты на Майдане не остановят ЗеленскогоПотому нас ждет хаос и системное давление со стороны России с тем, чтобы мы выполняли формулу Штайнмайера в нужной Москве последовательности. При этом тема разведения сил и продолжения обстрелов будет постоянно муссироваться. Войска-то мы отведем, но никакого контроля над границей и никакого возвращения территорий под юрисдикцию Украины, естественно, не произойдет.

Украине сейчас нужно делать акцент на том, как создать условия для проведения выборов в ОРДЛО, как взять под контроль границу, как создать наблюдательную комиссию, как будут сформированы независимые суды на ныне оккупированных территориях, как привлечь к выборам на Донбассе реальных участников украинского политического процесса, а не главарей боевиков. Частичное разведение сил произойдет, но оно не сможет кардинальным образом поспособствовать повышению нашей безопасности и возвращению мира на Донбасс.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнял, что разведение сил в районе Петровского и Золотого будет возможным только в случае соблюдения режима тишины на протяжении недели, не меньше.

Однако тишина будет только тогда, когда на то будет политическая воля российского руководства. Пока что соблюдение этого условия выглядит нереалистичным. Сколько перемирий у нас объявлялось – и хлебное, и рождественское, и пасхальное, и школьное, но ни одно из них не соблюдалось. Зачем это делать России? Для нее война на Донбассе – это мощный рычаг давления на Украину. Пока украинская сторона не пойдет на уступки России, никакая тишина на Донбассе не установится. Секторально можно добиться режима тишины в отдельных местах, но в целом обстрелы так и будут продолжаться.

Россия пойдет на разведение сил только на отдельных участках, при этом выторговав какую-то уступку со стороны Киева. Она будет всячески демонстрировать этот участок, где не ведутся бои и разведены силы. И говорить – мол, давайте продвигаться дальше. Но, чтобы продвинуться дальше и развести силы на новом участке, она потребует от Украины новых уступок, которые будут только во вред нашему суверенитету. Именно такую игру будет вести Россия, заставляя Киев говорить с боевиками напрямую.

Другой важный момент, о котором мы можем говорить только в теории, поскольку на деле об этом речь не идет – контроль над разведением сил. Кто в идеале должен бы был контролировать процесс разведения сил, чтобы он реально состоялся? Этим должны бы были заниматься уполномоченные международные военные силы, как это было во многих странах мира, которые бы контролировали каждый шаг и дислокацию сил обеих сторон. Однако Россия категорически не согласна на введение таких контингентов на Донбасс, боевики – тем более. Потому таких сил, которые должны бы были контролировать разведение войск, в нашем случае попросту не будет. А потому и на полноценное разведение сил рассчитывать не стоит.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

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