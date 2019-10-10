Разумков пожаловался на проблемы с дисциплиной в Слуге народа

Дмитрий Разумков / Facebook команда Зеленского

В парламентской фракции партии Слуга народа существуют проблемы с дисциплиной, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Если вы были в зале Верховной Рады, то заметили, что там недостаточно удобно. Бывает, что коллеги выходят, бывает, что не успевают проголосовать, иногда не срабатывают кнопки - это тоже правда", - подчеркнул он в интервью Интерфакс-Украина.

Разумков отметил, что во фракции прислушиваются к мнению отдельных народных депутатов, высказывающих свою позицию: "Мы к ней, как демократическая политическая сила, прислушиваемся. Это нормально".

Напомним, ранее сообщалось, кто из парламентариев не подал ни одного законопроекта за время работы.