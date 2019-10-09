Ни одного проекта закона: названы имена народных "бездельников" в Раде

Верховная Рада / Фото Reuters

С начала работы новой Верховной Рады прошло уже больше месяца, но среди парламентариев есть те, кто не подал ни одного законопроекта за это время. Так, первое место по "безделью" занимают "слуги народа".

По данным Обозревателя, 22 нардепа от Слуги народа за полтора месяца работы ни одного проекта закона. Так, по состоянию среды, 9 октября, в монофракции не проявили инициативу следующие народные избранники: Ирина Аллахвердиева, Максим Березин, Андрей Боблях, Лада Булах, Артем Дмитрук, Александр Завитневич, Максим Заремский, Валерий Зуб, Иван Калаур, Олег Колев, Юрий Кузбит, Сергей Кузьминых, Анна Личман, Павел Мельник, Сергей Нагорняк, Дмитрий Налетов, Сергей Северин, Андрей Стрихарский, Ростислав Тистык, Любовь Шпак, Павел Якименко и Нелля Яковлева.

На втором месте находиться депутатская группа За будущее. Здесь абсолютным равнодушием к законодательству отличились пять нардепов: Виктор Балога, Геннадий Вацак, Сергей Минько, Виктор Мялик и Юрий Шаповалов.

Среди внефракционных парламентариев ни одного проекта закона не подал Руслан Требушкин.

При этом политики получили достаточно высокую зарплату за первый месяц работы. Так, Аллахвердиева "грязными" получила 42 000 гривен, Березин 41 200 гривен, а Зуб 48 600 гривен.

В то же время, в других фракциях каждый депутат стал автором или соавтором как минимум одного документа.

Напомним, что за первый месяц работы больше всех получил первый-вице-спикер Руслан Стефанчук.