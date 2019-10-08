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"Слуги народа" внесли в Раду скандальный документ о продаже земли: подробности

8 октября 2019, 22:03

Нардепы предлагают все-таки разрешить продажу участков иностранцам.

Продажа земли
Продажа земли / inshe.tv

Скандальный законопроект о продаже земли несельскохозяйственного назначения внесли в Верховную Раду. Так, народные избранники от Слуги народа предлагают продавать участки за пределами населенных пунктов иностранцам.

Законопроект № 2194 зарегистрировал группа народных депутатов из 12 человек, которую возглавляет Марьян Заблоцкий. Документ обнародован на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, предлагается исключить из Земельного кодекса ограничения для иностранцев на покупку земельных участков, свободных от застройки. Кроме того, данный участки должны находиться за пределом населенных пунктов и иметь несельскохозяйственное назначение.

Также предлагается передать такие участки в коммунальную собственность местного самоуправления.

Документ предполагает следующее:

  • разрешить органам местного самоуправления менять целевое назначение земельных участков;
  • отменить институты госэкспертизы землеустроительной документации и агрохимической паспортизации;
  • отменить полномочия согласование с парламентом изменение целевого назначения особо ценных земель;
  • ввести проверку документации по землеустройству и оценке земель требованиям нормативно-правовых актов госорганами по принципу "одного прикосновения" и "согласия";
  • отменить госэкспертизу документации по землеустройству.
  • ввести почетное звание в области землеустройства – "Заслуженный землеустроитель Украины".

В свою очередь, нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко отреагировал в Facebook на такое решение: "Все: нельзя продавать землю иностранцам. Слуга Народа: мы не будем продавать землю иностранцам. Тоже Слуга Народа: вносят законопроект в Раду, который позволяет продавать землю иностранцам".

Напомним, что ранее первый заместитель министерства экономики по сельскому хозяйству Тарас Высоцкий заявил, что если выясниться, что юридическое или физическое лицо, связанное с Российской Федерацией, стало владельцем земли в Украине, то участок будет конфискован.

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