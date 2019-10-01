У кума Путина больше, чем у Порошенко: депутатам новой Рады дали зарплату

Верховная Рада / Фото Reuters

Подошел к концу первый месяц работы депутатов Верховной Рады девятого созыва. Конечно же, как и любому работающему человеку, народным избранникам начислили первую заработную плату за труды.

По данным LIGA.net, больше всех заработал первый-вице-спикер Руслан Стефанчук. Так, за период с 29 августа по 30 сентября он получит 59 300 гривен. При этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков может рассчитывать только на 50 500 гривен, в вице-спикер Елена Кондратюк – 49 800 гривен.

Согласно документу, руководители фракций и групп получили еще меньшие суммы:

Давид Арахамия от Слуги народа – 43 800 гривен;

Юрий Бойко и Вадим Рабинович от Оппозиционной платформы – За жизнь – 38 400 и 37 500 гривен соответственно;

Неизменный лидер Батькивщины Юлия Тимошенко– 37 200 гривен;

Артур Герасимов и Ирина Геращенко от Европейской солидарность – 42 100 и 46 300 гривен соответственно;

Сергей Рахманин от Голоа – 44 200 гривен;

Тарас Батенко и Виктор Бондарь от депутатской группы За будущее – по 45 200 гривен.

Стоит отметить, что двукратный чемпион мира и нардеп от Слуги народа, посетивший примерно треть заседаний парламента, Жан Беленюк получил 32 000 гривен, фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук – 45 200 гривен, пятый президент Украины Петр Порошенко - лишь 42 000 гривен, бывший журналист телеканала 1+1 Александр Дубинский и экс-шоумен Александр Скичко - по 43 000 гривен.

Наибольшую зарплату среди депутатов получил кум президента РФ Виктор Медведчук – 49 300 гривен.

Также известно, что назначенная заместителем главы Офиса президента Анна Коваленко заработала меньше всех – 15 900 гривен.

К сведенью, зарплаты нынешних парламентариев значительно ниже, чем у предыдущих. Так, последняя зарплата бывшего председателя Андрея Парубия составила 256 578 гривен, первого вице-спикера Ирины Геращенко - 222 069 гривен, а заместителя главы ВР Оксаны Сыроид – 264 704 гривны.

При этом в июле зарплата Парубия составила 42 300 гривен, Геращенко – 72 100 гривен, а Сыроид – 42 300 гривен.

Напомним, что ранее внефракционный народный депутат Василий Петевка носит часы, на которые он должен работать круглый год, так как средняя зарплата парламентария составляет 30 000 гривен.