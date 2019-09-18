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Часы по цене годовой зарплаты: нардеп "засветил" дорогущий аксессуар

18 сентября 2019, 15:52

Стоимость часов народного избранника может шокировать украинцев.

Нардеп "засветил" дорогущие часы / Фото: Александр Гончаров

Внефракционный народный депутат Василий Петевка носит часы, на которые он должен работать круглый год, так как средняя зарплата парламентария составляет 30 тысяч гривен. 

На руке народного избранника красуется роскошный аксессуар Rolex Daytona 116520 стоимостью свыше 15 тысяч долларов (около 370 тысяч грн). За такую сумму, к слову, можно купить качественный автомобиль. Фото сделал корреспондент Апострофа Александр Гончаров.

Материал корпуса часов и браслет – стальные, стекло выполнено из сапфира, аксессуар показывает часы, минуты, секунды, есть хронограф и тахиометрическая шкала.

Отметим, Василий Петевка - бывший мэр Мукачево (2003-2007 годы), экс-депутат 7-го созыва. Он является двоюродным братом Виктора, Ивана и Павла Балоги, которые были парламентариями прошлого созыва.

Ранее у нардепа-оппозирионера заметили элитный аксессуар.

нардеп аксессуар часы Василий Петевка
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