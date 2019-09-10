Часы по цене авто: у нардепа-оппозиционера заметили элитный аксессуар

Внимательные журналисты заметили часы народного избранника от люксового бренда Cartier.
10 сентября во время заседания новой Верховной Рады журналисты приметили на руке нардепа от Оппозиционной платформы-За жизнь Виталия Борта неприлично дорогие часы.
Фото сделал корреспондент Апострофа Александр Гончаров.
Часы народный избранник выбрал себе баснословно дорогие - от французского Дома по производству часов и ювелирных изделий Cartier - Ballon Bleu Chronograph Men's Watch.
Ремешок часов сделан из кожи черного аллигатора, а на циферблате указаны римские цифры. Его цена, к слову, 25500 долларов – это чуть больше 600 тысяч гривен.
За такую цену можно купить неплохие автомобили: например, Nissan Juke, Ford Focus или Renault Duster.
Ранее Надежда Савченко до тошноты ужаснула сеть похабной выходкой в Раде.