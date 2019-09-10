Часы по цене авто: у нардепа-оппозиционера заметили элитный аксессуар

Нардеп "засветил" дорогущие часы / Фото: Александр Гончаров

10 сентября во время заседания новой Верховной Рады журналисты приметили на руке нардепа от Оппозиционной платформы-За жизнь Виталия Борта неприлично дорогие часы.

Фото сделал корреспондент Апострофа Александр Гончаров.

Часы народный избранник выбрал себе баснословно дорогие - от французского Дома по производству часов и ювелирных изделий Cartier - Ballon Bleu Chronograph Men's Watch.

Ремешок часов сделан из кожи черного аллигатора, а на циферблате указаны римские цифры. Его цена, к слову, 25500 долларов – это чуть больше 600 тысяч гривен.

За такую цену можно купить неплохие автомобили: например, Nissan Juke, Ford Focus или Renault Duster.

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