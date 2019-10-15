Зеленский сказал Данилюку "остаточне прощавай"

Владимир Зеленский исключил Александра Данилюка из СНБО / Reuters

Президент Владимир Зеленский сказал "остаточне прощавай" бывшему секретарю Совета национальной безопасности и обороны Александру Данилюку - Данилюк исключен из состава СНБО.

Вместо Данилюка в состав СНБО включен новый секретарь органа - Алексей Данилов, говорится в указе главы государства №752/2019.

Также в состав СНБО включен Валерий Евдокимов, который недавно был назначен главой Службы внешней разведки. Сейчас в состав органа входят 16 человек, в частности, президент.

Напомним, Александр Данилюк перед визитом Владимира Зеленского в США написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО. Позже президент рассказал, что Данилюк подал в отставку, поскольку хотел занять пост премьер-министра.