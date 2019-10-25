Взялся за старое: Вакарчук прогулял более трети заседаний Верховной Рады

Святослав Вакарчук прогулял 37% заседаний ВР / Униан

Народный депутат Украины, лидер партии Голос Святослав Вакарчук взялся за старое – политик прогулял 37% заседаний Верховной Рады.

Судя данным, которые обнародованы на веб-портале Рады о электронной регистрации Вакарчука, с 29 августа по 25 октября 2019 года нардеп не явился на 10 из 27 заседаний парламента.

Отметим, что это не первые прогулы Вакарчука в качестве нардепа: в 2007-2008 годах он прогулял 78%, это 56 заседаний из 71.

К слову, в новой Раде Вакарчук может лишиться мандата за 30% пропущенных заседаний - Рада уже направила в КСУ соответствующий закон.

Ранее эксперт жестко разнес Вакарчука-политика.