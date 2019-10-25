"Ему лучше петь": эксперт жестко разнес Вакарчука-политика

Святослав Вакарчук не сумеет состояться как политик, считает эксперт / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко оценил политическую деятельность Святослава Вакарчука.

Эксперт во время чата на Главреде отметил, что считает Вакарчука "слабой политической личностью".

"Я думаю, что Вакарчук не состоялся и не состоится как политик, потому что выглядит как слабая политическая личность. Политика – это не его, и это чувствуется в его месседжах, в его институциональном фукуямовском романтизме. Мне кажется, что ему лучше петь и читать перед сном Фукуяму", - сказал Романенко.

По его словам, романтический фукуямовский институционализм, который Вакарчук выучил, обучаясь в США, вовсе не работает в украинских реалиях.

"А вы что, не видели, как сейчас выступает Вакарчук? Он недавно на Плюсах выступал в Право на владу. Шарфик, правда, он никуда не повязывал… Он просто нес ахинею про романтический фукуямовский институционализм, о котором выучил в Йеле или Стэнфорде, где он там учился. В детстве мы учили таблицу умножения, а Вакарчуку Фукуяма рассказывал про хорошие институты. И это единственное, что он запомнил. Тут ФОПы визжат, как свиньи недорезанные, потому что наступают на их интересы, а он ни слова об этом не говорит. Зато говорит о каких-то институтах", - заметил эксперт.

Романенко считает, что Вакарчук превратился в ужасного политика, и его слова и обещания не соответствуют его действиям.

"Какие институты будут без граждан, без ответственных людей, которые способны без государства зарабатывать деньги и выполнять свои гражданские функции? Но Вакарчук сам же и проголосовал за эти дебильные законопроекты, касающиеся ФОПов, а говорит о чем-то своем. Я не люблю Вакарчука, как певца, но все-таки он неплохой, как певец. Однако он превратился в ужасного политика", - подытожил Романенко.

Ранее Святослав Вакарчук странно оправдался за прогулы заседаний Рады.