"Мне Бог запрещает": Вакарчук странно оправдался за прогулы заседаний Рады

Святослав Вакарчук / УНИАН

Народный депутат, лидер партии Голос и фронтмен группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук пояснил ситуацию вокруг своих гастролей во время заседаний Верховной Рады.

Он подчеркнул, что Конституция Украины разрешает народному депутату заниматься творческой деятельностью.

"А Бог запрещает мне не заниматься творческой деятельностью", – отметил народный депутат в комментарии Радио Свобода.

Вакарчук также отметил, что его выступление на концерте в Минске 20 сентября является неоплаченным.

Читайте такжеУ Вакарчука пояснили отказ голосования за новый Кабмин"Я не получаю гонораров, и тех запрещенных законом выплат, которых не может иметь народный депутат", – пояснил он.

Вакарчук добавил, что участие "Океана Эльзы" на концерте в Минске было согласовано еще до того, как он пошел в политику и на выборы. И таких договоренностей, добавил он, "на самом деле было очень мало".

Отметим, накануне стало известно о том, что утром 20 сентября Вакарчук пришел на заседание парламента, однако позже досрочно покинул парламент, чтоб успеть на концерт в Минске.

Напомним, ранее Вакарчук заявил, что продолжит периодически гастролировать с Океаном Эльзы.