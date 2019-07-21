"Бог запрещает": Вакарчук рассказал, почему не бросит гастролировать с Океаном Эльзы

Святослав Вакарчук / Reuters

Глава партии Голос, известный музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук продолжит периодически гастролировать со своим музыкальным коллективом − легендарной рок-группой Океан Эльзы после досрочных выборов в Верховную Раду 2019. Соответствующее заявление он сделал в штабе своей политсилы. Вакарчук особо отметил, что законодательством Украины не запрещено заниматься творческой деятельностью.

"Бог запрещает мне ею не заниматься", – отметил он.

Напомним, ранее в Сети появились результаты экзит-полов на досрочных выборах в Верховную Раду − достаточно комплиментарные для партии Голос. До этого политтехнолог Сергей Гайдай рассказал Главреду, чем именно украинцев удивят результаты выборов в парламент.