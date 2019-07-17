Чем удивят результаты выборов, и за что будет схватка между Порошенко, Тимошенко и Вакарчуком

Всем лидерам парламентской гонки придется понервничать в ближайшие дни / 24tv.ua

Социологические исследования показывают четкую четверку лидеров на парламентских выборах: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Батькивщина и Европейская солидарность. Однако по итогам голосования сюрпризы могут ждать любую политическую силу.

Так, не исключены сюрпризы и для безусловного лидера парламентской гонки – пропрезидентской партии "Слуга народа". Да, вне всякого сомнения, эта политическая сила будет получит самое большое количество голосов на выборах. Но она может не получить того количества, на который рассчитывает. Особенно может разочаровать "Слугу народа" результат голосования по мажоритарке, поскольку далеко не все их кандидаты пройдут в Раду. Вдруг могут обнаружиться совершенно токсичные персонажи, сумевшие неплохо поработать с округами, и именно они окажутся в Раде.

Некоторые социологические службы говорят о том, что "Слуга народа" может набрать более 50% голосов. Такой вариант вполне возможен. Ведь в преддверии выборов каждый день – решающий, а в руках президента сосредоточены самые большие рычаги и возможности, соответственно, все, что он делает, говорит и записывает, будет замечено избирателями и повлияет на голосование. Зеленский сегодня – главный ньюзмейкер страны. И, к слову, записав видеообращение, в котором призвал голосовать за свою политическую силу, Зеленский нарушил закон. Он не должен был этого делать – ни по этике, ни по закону.

Читайте такжеСоциолог спрогнозировал, смогут ли партии Вакарчука и Смешко пропихнуться в РадуНесмотря на то, что Слуга народа получит на выборах большинство голосов, для Зеленского принципиально разница – то ли это будет 50%, то ли 40%. Ведь если при первом варианте он будет абсолютно независим от союза с какой-либо политической силой, то при втором – ему придется объединяться с другими политическими силами. Слуге народа придется сделать непростой выбор: либо объединяться с Батькивщиной, либо договариваться с Вакарчуком. Все остальные партии для команды Зеленского весьма токсичны.

Подобная ситуация была в 2014 году, когда Петр Порошенко надеялся получить большинство в парламенте, но оказалось, что "Народный фронт" является владельцем основных акций по итогам выборов, чего совершенно не ожидали.

Сегодняшняя картина, безусловно, отличается, но то, что Зеленскому придется искать союзников в Раде для создания коалиции – это факт. Иначе, если коалиция не будет создана, то через какое-то время парламент придется распустить, а это Зеленскому совершенно невыгодно.

Сюрпризы по итогам голосования могут ожидать любую политическую силу, особенно – в зоне проходного барьера. Так, например, политическая сила Игоря Смешко Сила и честь может пройти в парламент, а может – и нет. И то, и другое будет неожиданностью.

Нас также может удивить неожиданно высокий процент голосов у партии, которая, по результатам социологических исследований, явно не попадает в Верховную Раду. Например, может внезапно "выскочить" Михаил Саакашвили и его партия Рух нових сил. А, может, наоборот, пройти незамеченным...

Так что интрига сохраняется практически для всех партий, кроме, разве что Оппоблока. Ведь украинские выборы – это всегда возможность необычной флуктуации, неожиданных колебаний поддержки того или иного кандидата. Для каждого сохраняется интрига.

Юлию Владимировну ждет сюрприз, ведь по итогам голосования у нее возможен и большой, и небольшой процент голосов. Но от этого результата будут зависеть ее премьерские амбиции. Также и для Петра Порошенко сохраняется интрига – сможет ли Европейская солидарность обогнать Голос Вакарчука или окажется на грани 5%-ного барьера.

Политическая сила Святослава Вакарчука также имеет все шансы показать приличный результат, но может – и абсолютную слабость политической силы, которая выше определенного процента не прыгает. Ведь последние опросы показывают, что рейтинг Голоса падает.

Читайте такжеКак Зеленский пытается выкинуть из политики Порошенко и его окружениеРейтинг Голоса ползет вниз из-за того, что часть избирателей Святослава Вакарчука настроена на политическую повестку дня, но не получает от лидера Голоса ясности по этой повестке. У Вакарчука ровно та же проблема, что и у Зеленского – недостаточная политическая компетентность и отсутствие серьезного контента. Вакарчук не сумел доказать, что он является альтернативой Зеленскому, что, в отличие от Зеленского, он имеет четкое видение необходимых действий и политическое мировоззрение. Вакарчук – такой же: "Мы молодые. Давайте сделаем их!".

В этом плане Святославу Вакарчуку важнее всего было бы победить Петра Порошенко, потому что его основной электоральный запас голосует за именно Порошенко. Но пока что они идут нос к носу. По идее, Вакарчук, во-первых, должен был победить Порошенко, забрав максимальное количество голосов у него и сделав его практически непроходным, "похоронив" его, а, во-вторых, начать наращивать свой рейтинг за счет электората Зеленского, Садового, Гриценко и всех прозападных либеральных демократических сил. Но это Вакарчуку не удалось. Какой-то процент поддержки, конечно, у него есть, но он не забрал львиной доли электората Порошенко.

Рейтингу Голоса вредит появление Вакарчука в телевизионных эфирах политических ток-шоу. Ведь он говорит, как человек неподготовленный и некомпетентный, который просто выучил поверхностные фразы. При встрече с более опытными политиками типа Юлии Тимошенко он выглядит, как первоклассник, разговаривающий с учительницей.

Так что острее всего соперничество будет между Тимошенко, Вакарчуком и Порошенко, ведь каждый из них может обогнать друг друга.

Кроме того, сохраняется еще одна интрига относительно того, какие партии, не пройдя в парламент, получат государственное финансирование до следующих выборов. Речь идет о партиях, которые преодолеют другой барьер – 2%. Это важно для таких проектов, как "Самопомич" Садового и "Рух нових сил" Саакашвили.

Сергей Гайдай, политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком, специально для Главреда