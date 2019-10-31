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Богдан потроллил Данилюка: "Мы слишком тесны для такого "великого" политика"

31 октября 2019, 09:56

Глава ОП оценил вероятность возобновления сотрудничества с Александром Данилюком.

Богдан, Данилюк
Андрей Богдан и Александр Данилюк / УНИАН

Глав Офиса президента Андрей Богдан рассказал об обстоятельствах увольнения Александра Данилюка с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны.

"Ну вообще в нашу команду Александра Данилюка привел я. Мы с ним давным-давно знакомы, еще много лет назад. Вопрос был не по эффективности. Вопрос был в том, что Саша все время себя видел в разных местах, но не в том, где он находился", - заявил он в интервью Украинской правде.

По словам главы ОП, Данилюк не занимался текущей работой, а занимался "стратегическим планированием жизни государства, а заодно и мира".

"Поэтому, возможно, свои организаторские способности он в будущем как великий политик сможет реализовать, но мы были слишком малы, слишком тесны для такого влиятельного политика", - с иронией отметил Богдан.

Он также добавил, что возобновление сотрудничества с Данилюком возможно, "если найдется место, где он будет эффективным и результативным".

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Напомним, Александр Данилюк перед визитом Владимира Зеленского в США написал заявление об отставке с поста секретаря СНБО. Позже президент рассказал, что Данилюк подал в отставку, поскольку хотел занять пост премьер-министра.

СНБО Александр Данилюк Андрей Богдан
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