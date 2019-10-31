"Ультрарадикалы собрались": в РФ снова "вставили пять копеек" по Донбассу

Сергей Лавров / Reuters

В Российской Федерации ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский обеспечит выполнение приказов по вопросу Донбасса. Так, в РФ выразили надежду, что войска разведут по всей линии соприкосновения.

"В Станице Луганской разведение пусть не сразу и непросто, но состоялось. Началось разведение сил и средств в Золотом", - заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

При этом он выразил надежду, что приказы Зеленского выполнят.

"Действительно, национальные батальоны, так называемые добровольческие, где ультрарадикалы собрались, заявляют, что они никуда не уйдут и не будут выпускать Вооруженные силы Украины, но мы надеемся, что президент Зеленский как верховный главнокомандующий обеспечит выполнение своих приказов", - отметил глава МИД РФ.

Также российский дипломат указал, что в Украине изменилась ситуация после того, как Зеленский выиграл выборы президента.

"Мы движемся в правильном направлении, но, во-первых, надо довести все эти действия до конца, а во-вторых, напомню еще раз, это всего-навсего три небольших населенных пункта. А мы хотим добиться разведения сил и средств по всей линии соприкосновения и, конечно же, прекратить нарушения режима прекращения огня", - сказал он.

Напомним, что "министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова заявила о готовности к отводу сил в Петровском.