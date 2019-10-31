В "ДНР" назвали точное время начала разведения сил в Петровском

Отвод сил в Петровском произойдет 4 ноября / facebook.com/people/Sergey-Vagano

"ДНР" полностью готовы к отводу сил, которые состоятся 4 ноября 2019 года.

"Министр иностранных дел "ДНР" Наталья Никонорова подтвердила слова Владимира Зеленского по планам разведения сил в районе Петровского и назвала точное время запланированного старта - 4 ноября в 12:00, сообщает пресс-служба "МИД ДНР".

"Двадцать девятого октября контактная группа в Минске согласовала две ключевые, фиксированные даты мероприятий на участке разведения в районе населенного пункта Петровское в соответствии с ранее утверждённым контактной группой планом-графиком: 4 ноября – для начала практических действий по устранению нарушений на данном, разведенном еще в 2016 году, участке и 2 ноября - для начала проведения подготовительных мероприятий", - говорится в заявлении Никоноровой.

Она отметила, что "ДНР" готова возобновить обязательства по разведению сил.

"Второго и третьего ноября мы направим соответствующие уведомления СММ ОБСЕ, а четвертого ноября в согласованное ранее время 12.00 (13.00 мск - ред.) будет запущена белая ракета", - добавила Никонорова.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал отводсил в Петровском: дата, условия и итоги. До этого 29 октября в Золотом Луганской области, несмотря на непрекращающиеся обстрелы украинских позиций, начался процесс разведения сил.