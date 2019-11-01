Актуально всем: в МИД назвали главную тему встречи Путина и Зеленского

Газ / УНИАН

На встрече лидеров "нормандской четверки" будет обсуждаться актуальные вопросы. По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, одним их главных вопросов является новый контракт на транзит газа.

"Когда лидеры собираются, мы не можем запретить им обсуждать актуальные вопросы и для нас, и для России, и для Европы", – цитирует главу украинского внешнеполитического ведомства Интерфакс – Украина.

При этом он указал, что необходимо подписать новый 10-летний контракт.

"Мы, безусловно, используем каждую возможность, тем более, что контракты реально заканчиваются и 10 лет прошло. Будем подписывать новый 10-летний контракт", – отметил Пристайко.

В то же время н указал, что договор не будут подписывать именно на встрече "нормандской четверки".

Напомним, что ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что дата саммита лидеров "нормандской четверки" зависит от Кремля.