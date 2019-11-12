Встреча Путина и Зеленского: журналист раскрыл план Кремля

Владимир Путин хочет поставить Владимира Зеленского в позицию просителя и отказать ему, сообщил публицист / Reuters

Российский журналист и публицист Леонид Радзиховский считает, что президент РФ Владимир Путин не хочет тет-а-тет встречаться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Хозяин Кремля хочет поставить лидера Украины в позицию просителя, чтобы тот долго клянчил о встрече, а он ему откажет, написал публицист в блоге на Обозревателе.

Автор полагает, что власти России сами не решили, чего они хотят, и какие у них приоритеты по Донбассу.

"Видимо, Путину не хочется встречаться один на один с Зеленским, раз он не хочет этого делать, очевидно, он хочет поставить Зеленского в позицию просителя…", - подчеркнул Радзиховский.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев говорил, что Владимир Зеленский согласился лично встретиться с Владимиром Путиным. Позже спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что хозяина Кремля не интересует "встреча ради встречи".