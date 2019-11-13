"Возьмем 100 миллиардов долларов у россиян": Арахамия прокомментировал идею Коломойского

Арахамия прокомментировал слова Коломойского / УНИАН

В среду, 13 ноября, глава фракции Слуги народа в Верховной Раде Давид Арахамия, который ранее выступил за зарплату в 100 тысяч для нардепов, прокомментировал заявления бизнесмена Игоря Коломойского о России и Международном валютном фонде (МВФ).

В частности, Коломойский сказал, что финансирование из России может заменить кредиты от МВФ, который подтолкнул Киев к антикоррупционным реформам - крайне мешающим многолетним деловым интересам Украины.

"Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня", - сказал г-н Коломойский.

"Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги", - добавил Коломойский.

Так вот, Арахамия негативно воспринял слова Коломойского о том, что Украина может заменить кредиты МВФ на финансирование с российской стороны.

"Я очень негативно отношусь к любым попыткам говорить, что нам что-то надо от России. Я не поддерживаю такие лозунги", - заявил Арахамия, передает РБК-Украина.

Читайте также"По дурости": Арахамия выгородил "спалившехся" на кнопкодавстве "слуг народа"Напомним, ранее известный коммерсант и экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский высказался по целому ряду главных украинских геополитических проблем.

Он подчеркнул, что официальному Киеве стоит прекратить военные действия на Донбассе и восстанавливать отношения между Украиной и Россией - по экономическим причинам.

"Они [россияне - Главред] сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения [...] Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыт. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - считает Коломойский.