Игорь Коломойский / УНИАН

Известный коммерсант и экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский высказался по целому ряду главных украинских геополитических проблем.

Во-первых, он считает. официальному Киеве стоит прекратить военные действия на Донбассе и восстанавливать отношения между Украиной и Россией - по экономическим причинам, сообщает The New York Times.

"Они [россияне - Главред] сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения [...] Дайте пять, 10 лет, и кровь будет забыт. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы - Америка - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - считает Коломойский.

Более того, он твердо убежден в призрачности шансов на евроинтеграцию Украины и вступление ее в состав НАТО.

"Вы все не возьмете нас" в альянсе, сказал г-н Коломойский в интервью в конференц-зале своего офиса в Киеве. [...] Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор [...]. Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет гадить в трусы и покупать памперсы", — подытожил он.

Напомним, ранее глава государства подчеркнул, что будет предлагать Игорю Коломойскому вложить крупную сумму в социальные и инфраструктурные проекты.