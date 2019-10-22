"Нафига ты пошел": Коломойский дал совет Порошенко

Петр Порошенко и Игорь Коломойский / podrobnosti.ua

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский рассказал о том, как в 2015 году проходил конкурс по продаже акций компании Винницаоблэнерго.

По его словам, после того, как одна из связанных с ним компаний приняла участие в конкурсе, Порошенко высказывал ему претензии по этому поводу, так как это стало причиной того, цена за акции возросла и фирмам Порошенко пришлось покупать их дороже.

"Порошенко лично мне возмущался, что "нафига ты пошел на этот конкурс поднял мне цену" и тому подобное. Лично признался, что это его акции. И что из-за того, что пошла какая-то компания, связанная со мной, он возмущался, потому что пришлось сделать лишних два-три шага и больше заплатить", - рассказал Коломойский в комментарии Украинской правде.

По его словам, компания Энера Винница, контролирующся Винницаоблэнерго, входит в орбиту Порошенко, поэтому экс-гарант имеет прямое отношение к повышению тарифов.

Читайте также"Милованов – дебил, Бородянский – подонок": Коломойский ответил негодующим министрамКоломойский также подчеркнул, что в 2013-2014 годах Порошенко через офшоры одолжил бизнесмену Константину Григоришину 50 млн долларов, а взамен он взял под залог акции Винницаоблэнерго.

Коломойский рассказал, что Григоришин с Порошенко до сих пор не рассчитался и кому сейчас принадлежат акции Винницаоблэнерго непонятно: "То ли Григоришину срок погашения задолженности продолжили, то Порошенко уже перешли в собственность".

Также он посоветовал Порошенко готовиться к гражданским судебным процессам, которые его ожидают.

"Петру Алексеевичу нужно очень осторожно высказываться в адрес 1+1 и желательно Коломойского, потому что мы с ним начнем разбирать все его героическое прошлое за 5 лет...", - добавил Коломойский.

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Отметим, что ранее в партии Европейская солидарность заявили, что телеканал 1+1 распространил ложь в сюжете о причастности Порошенко к повышению тарифов в Виннице.

Напомним, ранее Коломойский назвал экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву "дебилкой и невменяшкой".