Возрождение Днепра: Коломойский сделал неожиданное заявление

Днепр участвовал в финале Лиги Европы / Reuters

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил о том, что уже в следующем сезоне может быть возрожден футбольный клуб Днепр.

Об этом он рассказал в Николаеве, говоря о том, когда Днепр сможет составить конкуренцию ведущим футбольным клубам Украины.

"Я думаю, в следующем сезоне", - заявил Коломойский, отвечая на вопрос о сроках возрождения Днепра.

Напомним, в 2015 году Днепр участвовал в финале Лиги Европы, где уступил испанской Севилье (2:3). Позднее клуб был расформирован.

Днепр является двукратный чемпион СССР, обладателем Кубка СССР, 7-кратным бронзовым и 2-кратным серебряным призёром чемпионата Украины.