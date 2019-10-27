"Время отдать деньги": Зеленский рассказал о неожиданном предложении Коломойскому

Владимир Зеленский рассказал о неожиданном предложении Игорю Коломойскому

Президент Владимир Зеленский рассказал о своих взаимоотношениях с крупными предпринимателями и их вкладе в социальные проекты.

В интервью изданию The New Yorker глава государства подчеркнул, что будет предлагать Коломойскому вложить крупную сумму в социальные и инфраструктурные проекты.

Президент отметил, что не боится потерять поддержку Коломойского и не намерен давать ему никаких привилегий.

"Смотри, приятель, прошлое в прошлом... Но пришло время отдать большую часть твоих денег на социальные проекты и восстановление Донбасса", - рассказал Зеленский об ультиматуме, который он недавно поставил олигархам.

Вместе с тем он пояснил, что станет маркером, по которому станет понятно отношение Коломойского к инициативам президента.

"Если телеканал (1+1, - ред.) после этого обернется против меня, тогда мы поймем, что он не хочет жить по-другому", - добавил глава государства.

Напомним, ранее Игорь Коломойский дал совет Петру Порошенко.