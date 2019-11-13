Убрать соблазны: Арахамия выступил за зарплату в 100 тысяч для нардепов

Свое нынешнее состояние Давид Арахамия оценивает в 20-25 млн долларов / Фото: НВ

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что зарплату народного депутата Украины нужно поднять до 100 тысяч гривен. Таким образом, по его мнению, у нардепов не будет "соблазнов".

"Вообще я считаю, что зарплаты депутатам надо поднимать. Она должна быть где-то 100 000 грн на руки. Тогда уберется много соблазнов. Понятно, что ты никогда не перебьешь коррупционные группы влияния, но, по крайней мере, это гигиеническая мера", - сказал Арахамия в интервью LIGA.net.

По его словам, он живет на исключительно за счет своих сбережений, а депутатскую зарплату тратит на благотворительность

"Я для себя посчитал, что политика за пять лет каденции (если они будут) мне обойдется в $750 000 моих расходов. После политики я вернусь в бизнес. Правда, я еще не решил в какой", - сказал нардеп.

Также Арахамия уточнил, что на данный момент у него не осталось никакого бизнеса.

"Есть венчурный фонд. После продажи бизнеса я все средства реинвестировал в разного рода компании, поэтому в декларации у меня будут деньги, немало биткоинов и венчурный фонд. Активного бизнеса у меня сейчас нет", - отметил нардеп.

Свое нынешнее состояние он оценивает в 20-25 миллионов долларов, если бы ему нужно было все продавать и везде выходить.

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Напомним, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия спрогнозировал дату саммита в нормандском формате и рассказал, зачем Киеву нужна встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.