Арахамия назвал сроки встречи Зеленского и Путина

Давид Арахамия / Фото пресс-службы партии Слуга народа

Глава парламентской фракции в Верховной Раде Слуга народа Давид Арахамия спрогнозировал, что встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в нормандском формате состоится до 20 декабря.

Нардеп уверен, что несмотря на то, что Россия пытается "петлять", ее все равно "додавят".

"Осталось пару дней до финализации разведения. Мой прогноз – до 20 декабря встреча случится", – сказала Арахамия в интервью LIGA.net.

По словам нардепа, на Россию давят Германия и Франция.

"Они (в России, - Главред) всячески петляют от нее. Президент Зеленский постоянно общается с Меркель и Макроном, и напоминает, что все взятые на себя обязательства мы выполняем. Соответственно у русских будет очень плохая позиция, если они будут отказываться непонятно из-за чего. Они пытались включить туда газ (в переговорный процесс по Донбассу – Ред.) и любым способом избежать этого процесса. Но, мне кажется, их додавят", – сказал Арахамия.

Читайте такжеПсихиатр назвал главный козырь Зеленского против Путина

Нардеп также дал прогноз, что будет, если нормандская встреча в этом году все же не состоится.

"Не произойдет – все узнают из-за кого. Вернее, все уже видят из-за кого. Для нас это все равно усиление позиций. Лучше так, чем как сейчас. Когда большинство цивилизованного мира думает, что мы саботируем договоренности, это не добавляет нам надежности в переговорах. Если все видят, что это делает Россия, то это дает нам основания переформатироваться по-другому. Если не нормандский формат, то давайте расширим и позовем Британию и США", - отметил Арахамия.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о подробностях подготовки к саммиту в нормандском формате. По его словам, по требованию российской стороны советники президентов разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время встречи. Кроме того, дипломат уверен, что Россия загнана в угол.