Россия загнана в угол: в МИД Украины сделали громкое заявление о войне на Донбассе

Вадим Пристайко рассказал о подготовке саммита в нормандском формате / скриншот

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, по словам которого советники президентов разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время саммита в нормандском формате, заявил, что даты проведения саммита обсуждаются в дипломатических каналах.

Глава МИД считает, что сейчас шаг навстречу должна сделать Россия, поскольку со стороны Украины первые действия на пути к стабилизации ситуации на Донбассе уже сделаны.

"Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению. Я думаю, что когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что вообще способны двигаться этим путем. Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол", - сказал Пристайко в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

Министр предположил, что когда канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину, речь шла о дате и месте проведения "нормандских переговоров" . По его словам, на данный момент даты саммита обсуждаются на уровне дипломатических каналов стран-членов "нормандской четверки", хотя они и не обнародуются официально.

Напомним, 11 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена. При этом он уточнил, что для начала следует дождаться завершения разведения сил на Донбассе.