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Россия загнана в угол: в МИД Украины сделали громкое заявление о войне на Донбассе

12 ноября 2019, 07:23

Сейчас шаг навстречу должна сделать Россия, уверен Вадим Пристайко.

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко рассказал о подготовке саммита в нормандском формате / скриншот

Министр иностранных дел Вадим Пристайко, по словам которого советники президентов разработали и согласовали документ, который должен быть подписан во время саммита в нормандском формате, заявил, что даты проведения саммита обсуждаются в дипломатических каналах.

Глава МИД считает, что сейчас шаг навстречу должна сделать Россия, поскольку со стороны Украины первые действия на пути к стабилизации ситуации на Донбассе уже сделаны.

"Что касается разведения и готовности российской стороны к разведению. Я думаю, что когда мы начинали этот процесс летом, они вообще не верили, что вообще способны двигаться этим путем. Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол", - сказал Пристайко в эфире ток-шоу Свобода слова на ICTV.

Министр предположил, что когда канцлер ФРГ Ангела Меркель позвонила президенту РФ Владимиру Путину, речь шла о дате и месте проведения "нормандских переговоров" . По его словам, на данный момент даты саммита обсуждаются на уровне дипломатических каналов стран-членов "нормандской четверки", хотя они и не обнародуются официально.

Напомним, 11 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена. При этом он уточнил, что для начала следует дождаться завершения разведения сил на Донбассе. 

Донбасс Россия нормандский формат Вадим Пристайко новости Украины
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