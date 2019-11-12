У Зеленского рассказали, зачем нужна встреча с Путиным

Давид Арахамия высказался о встрече Зеленского и Путина / Фото liga.net

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, который спрогнозировал дату саммита в нормандском формате, рассказал, зачем Киеву нужна встреча в с участием "живого" Путина.

В частности, по его словам, нормандская встреча необходима для того, чтобы уйти от "кабальных" минских договоренностей.

"Чтобы уйти от минских договоренностей, потому что они изначально были кабальными условиями, которые вынудили нас подписать во время Иловайска и Дебальцево. Для того, чтобы из них выйти, нужно перейти в другой формат", - сказал Арахамия в интервью LIGA.net.

Политик считает, что на смену минскому формату должен прийти "другой порядок переговоров с привлечением большего числа партнеров, с более сильной позицией Украины". В то же время, по его словам, у новой власти нет времени, чтобы "накапливать ресурс" для усиления переговорной позиции, поскольку электорат "просил двигаться в сторону мира".

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что глава Украины Владимир Зеленский согласился встретиться тет-а-тет Владимиром Путиным - лидером страны-агрессора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата саммита "нормандской четверки" пока не определена.