В Слуге народа объяснили срочность рассмотрения законопроекта о рынке земли

Давид Арахамия заявил, что нельзя отклоняться от графика.
Председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему так важно было рассмотреть законопроект о рынке земли в сессионном зале именно в среду, 13 ноября. По его словам, это было необходимо, потому что народные избранники дальше должны приступить к рассмотрению проекта Государственного бюджет на 2020 год.
"Потому что завтра бюджет, и мы не знаем, сколько бюджет займет времени. На бюджет мы запланировали, на всякий случай, два дня", - отметил Арахамия, передает УНН.
При этом он напомнил, что следующие две недели нардепы не будут работать в сессионном зале, поэтому важно не отклонятся от графика.
Напомним, что с самого утра 13 ноября в сессионном зале Верховной Рады разгорелись споры относительно законопроектов о покупке и продаже сельскохозяйственных земель. Несмотря на все стычки и пререкания народные избранники поддержали открытие рынка земли в Украине.