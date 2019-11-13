В Слуге народа объяснили срочность рассмотрения законопроекта о рынке земли

Давид Арахамия / @sluganarodu.official

Председатель парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия объяснил, почему так важно было рассмотреть законопроект о рынке земли в сессионном зале именно в среду, 13 ноября. По его словам, это было необходимо, потому что народные избранники дальше должны приступить к рассмотрению проекта Государственного бюджет на 2020 год.

"Потому что завтра бюджет, и мы не знаем, сколько бюджет займет времени. На бюджет мы запланировали, на всякий случай, два дня", - отметил Арахамия, передает УНН.

При этом он напомнил, что следующие две недели нардепы не будут работать в сессионном зале, поэтому важно не отклонятся от графика.

Напомним, что с самого утра 13 ноября в сессионном зале Верховной Рады разгорелись споры относительно законопроектов о покупке и продаже сельскохозяйственных земель. Несмотря на все стычки и пререкания народные избранники поддержали открытие рынка земли в Украине.