"Закопаем коммуняцкую идеологию": "слуга народа" пригрозил противникам рынка земли

Никита Потураев / Радио Свобода

В среду, 13 ноября, Верховная Рада намерена принять законопроекты о продаже земли и формировании рынка. В связи с этим в сессионном зале с утра начались беспорядки, несмотря на то, что это только первое чтение документа.

Фактически сразу после открытия утренней сессии депутаты заблокировали трибуну, чем парализовали работу Рады. Другие народные избранники были недовольны таким положение вещей и началась перепалка.

"Весь мир скупает сельскохозяйственную землю и питьевую воду. Украина имеет и запасы воды, и земли. Украина чудом сохранила свою землю, сегодня ради кредитов пытаются протолкнуть решение срочно вывести на продажу землю!" – завил депутат от группы За майбутнє Виктор Бондарь.

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В свою очередь, нардеп от Слуги народа Никита Потураев решил привести аргументы, почему рынок земли Украине все-таки необходим, при этом привел в пример Российскую Федерацию и Польшу.

"У путинской России есть рынок земли!!! Опомнитесь, посипаки!! У поляков есть рынок земли! Вы же 20 лет сидели и ничего не решили! Сколько можно думать", – возмутился Потураев.

Кроме того, он стал кричать в адрес своих оппонентов: "Воры! Когда вы нажретесь! Брехуны! Вы что, издеваетесь?!". Также он заявил, что все, кто против рынка земли, наследниками Сталина, Ленина, Ежова и Берии.

"Мы сегодня закопаем вашу коммуняцкую идеологию окончательно!", - кричал "слуга народа" с трибуны, стуча кулаком.

Почти все время в зале были слышны крики "Ганьба!".

Напомним, что 12 ноября в зале заседаний Верховной Рады произошла перепалка перед началом пленарного заседания.