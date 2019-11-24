"Выйдите, разбойники": политолог спрогнозировал перевыборы Рады и новый Кабмин

Владимир Зеленский / Reuters

Фракция партии Слуга народа, а также Кабинет министров являются своеобразной губкой по впитыванию негатива, направленного на президента Владимира Зеленского, заявил политолог Дмитрий Корнейчук.

Он считает, что после того, как в результате многочисленных скандалов на фракцию и правительство ляжет тяжелый груз негатива, возможно проведение внеочередных парламентских выборов и смена состава Кабмина.

"Зеленский расскажет, что все не справились со своими функциями. Обратите внимание, что Зеленский не защищает Кабмин и фракцию (Слуга народа, - ред.)", - подчеркнул он в интервью на Ukrlife.tv.

Эксперт также добавил, что при сохранении относительно высокого рейтинга Зеленского в ходе досрочных выборов Рады значительная часть избирателей все равно отдаст свои голоса за его политическую силу.

Читайте также"Матами кроем": нардеп рассказал о скандалах в Слуге народа

"Когда фракция и Кабмин аккумулируют на себя весь негатив… а потом Зеленский выйдет и скажет: "Я дал ребятам шанс, они не справились. Выйдите, разбойники", - резюмировал Корнейчук.

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков высказался относительно возможных досрочных парламентских выборов.