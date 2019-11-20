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"Гадаем на кофейной гуще": Разумков рассказал о перевыборах в Раду

20 ноября 2019, 11:24

Спикер украинского парламента заверил, что предпосылок для таких шагов на данный момент не видит.

Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков / УНИАН

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, который поддерживал Партию регионов, высказался относительно возможных досрочных парламентских выборов. По его словам, предпосылок для таких шагов на данный момент нет.

"По состоянию на сегодня я таких предпосылок не вижу. Есть программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим, увидим", - рассказал Разумков в интервью Украинской правде.

При этом он указал, что не видит предпосылок к досрочным выборам в Раду, несмотря на исключение двух народных избранников из фракции Слуга народа.

"Давайте сначала доживем до следующего года, или будут досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще. Это первое. А второе: я не вижу предпосылок для того, чтобы разваливалась какая-то команда", - подчеркнул Разумков.

Напомним, что президент Владимир Зеленский пошутил о роспуске Верховной Рады.

Верховная Рада перевыборы выборы в парламент Дмитрий Разумков
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