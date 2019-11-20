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"Были достойные люди": Разумков рассказал, почему поддерживал Партию регионов

20 ноября 2019, 08:03

В 2010 году Дмитрий Разумков вышел из ПР, а до этого поддерживал политику "регионалов".

Разумков
Дмитрий Разумков был членом Партии регионов / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков до того как стал членом Зе!Команды, сотрудничал и с другими политсилами, в том числе был членом Партии регионов.

Политик рассказал, что вместе с регионалами участвовал в местных выборах.

"Докладываю: я был в Партии регионов, но я не был в молодежном крыле Партии регионов. Откуда это взялось, я не понимаю, на самом деле. Но в Партии регионов я действительно был", - сказал Разумков в интервью Украинской правде.

По его словам, в 2010 году он вышел из ПР, а до этого поддерживал политику "регионалов".

"Если я был в Партии регионов, то, конечно, поддерживал, потому что было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения. Но после того, как прошли выборы, мне кажется, начались необратимые процессы в политической силе, и это привело к тому, к чему привело", - сказал политик.

"Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к  тем результатам, которые мы увидели", - добавил он. 

На вопрос о том, чем ему нравился Янукович как кандидат в президенты и как политик, Разумков ответил так: "У меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль не кто больше нравился, а сыграл, знаете, внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты, говоря русским языком,  был "изгоем".

Разумков добавил, что на выборах президента 2010 года голосовал за ныне экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Напомним, 10 ноября глава украинского парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя политической партии Слуга народа.  Новым руководителем партии Слуга народа стал Александр Корниенко.

Партия регионов Верховная Рада Виктор Янукович Дмитрий Разумков новости Украины
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