"Были достойные люди": Разумков рассказал, почему поддерживал Партию регионов

Дмитрий Разумков был членом Партии регионов / УНИАН

Спикер парламента Дмитрий Разумков до того как стал членом Зе!Команды, сотрудничал и с другими политсилами, в том числе был членом Партии регионов.

Политик рассказал, что вместе с регионалами участвовал в местных выборах.

"Докладываю: я был в Партии регионов, но я не был в молодежном крыле Партии регионов. Откуда это взялось, я не понимаю, на самом деле. Но в Партии регионов я действительно был", - сказал Разумков в интервью Украинской правде.

По его словам, в 2010 году он вышел из ПР, а до этого поддерживал политику "регионалов".

"Если я был в Партии регионов, то, конечно, поддерживал, потому что было много идей, много людей в этой политической силе, которые заслуживали уважения. Но после того, как прошли выборы, мне кажется, начались необратимые процессы в политической силе, и это привело к тому, к чему привело", - сказал политик.

"Там были достойные люди. Были специалисты, которые почему-то в один момент стали не нужны после того, как политическая сила пришла к власти. Это неправильно, это приводит к катастрофическим процессам как внутренним, так и внешним. И это привело, пожалуй, к тем результатам, которые мы увидели", - добавил он.

На вопрос о том, чем ему нравился Янукович как кандидат в президенты и как политик, Разумков ответил так: "У меня в то время, пожалуй, сыграло ключевую роль не кто больше нравился, а сыграл, знаете, внутренний протест. Потому что в Киеве ты или поддерживал Ющенко, или ты, говоря русским языком, был "изгоем".

Разумков добавил, что на выборах президента 2010 года голосовал за ныне экс-президента-беглеца Виктора Януковича.

Напомним, 10 ноября глава украинского парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя политической партии Слуга народа. Новым руководителем партии Слуга народа стал Александр Корниенко.