Разумков сложил полномочия главы Слуги народа

Дмитрий Разумков / УНИАН

Глава украинского парламента Дмитрий Разумков сложил полномочия председателя политической партии Слуга народа. Об этом он заявил во время съезда политсилы в воскресенье, 10 ноября.

Решение Разумкова об отставке с поста лидера партии поддержали участники съезда. Нового руководителя партии Слуга народа выберут также сегодня, 10 ноября.

Напомним, 10 ноября в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве народные депутаты от партии Слуга народа проводят съезд. Под КВЦ собрались две акции протеста - на митинг собрались физические лица-предприниматели и защитники курорта Пуща-Водица.

На повестке дня съезда партии Слуга народа стоят вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.

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Ранее спикер парламента и глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что съезд партии состоится 9 или 10 ноября. Политик возглавил политсилу в конце мая, потом был избрал спикером Рады, а в начале октября поделился, что покидает руководство Слугой народа. Разумков также сказал, что его отставку должны утвердить на съезде Слуги народа.