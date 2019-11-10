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Партия Слуга народа проведет съезд: Разумкову найдут замену

10 ноября 2019, 09:24

Съезд "слуг народа" состоится в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве.

Слуга народа
Партия Слуга народа проведет съезд / Facebook Слуга народа

В воскресенье, 10 ноября, в полдень, народные депутаты от партии "Слуга народа" соберутся на съезд в Киеве.

Съезд "слуг народа" состоится в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве, сообщили Главреду в Слуге народа.

На повестке дня стоят вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году.

Нынешний руководитель партии Дмитрий Разумков намерен покинуть свой пост, поскольку ему тяжело совмещать его с должностью главы парламента.

Программа съезда партии Слуга народа включает: 

  • отчет о деятельности Слуги народа за 2019-й;
  • решение кадровых вопросов;
  • обсуждение и принятие решений относительно создания рабочей группы по внесению изменений в устав политсилы;
  • обсуждение и принятие решений относительно запуска системы учета (аналитический и законотворческий центры, Школа политического образования и т.д.);
  • принятие решения об участии Слуги народа в выборах в объединенных территориальных громадах 22 и 29 декабря.

Добавим, что на съезд пригласили представителей Офиса президента, Кабмина, членов Зе-команды со всех регионов и сотрудников СМИ.

Читайте такжеСтали известны подробности съезда Слуги народаНапомним, ранее спикер парламента и глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что съезд партии состоится 9 или 10 ноября. Политик возглавил политсилу в конце мая, потом был избрал спикером Рады, а в начале октября поделился, что покидает руководство Слугой народа. Разумков также сказал, что его отставку должны утвердить на съезде Слуги народа.

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