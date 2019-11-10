Съезд партии Слуга народа: под КВЦ Парковый организовали мини-Майдан - опубликованы фото

Под КВЦ Парковый проходят акции протеста / Фото: Страна

В полдень 10 ноября в конгрессно-выставочном центре Парковый в Киеве народные депутаты от партии Слуга народа проведут съезд. На данный момент в КВЦ начались две акции протеста - на митинг собрались физические лица-предприниматели и защитники курорта Пуща-Водица.

В частности, предпринимателей возмутили законы 128-IX и 129-IX о кассовых аппаратах для ФЛП и о "кешбэке". Эти документы уже официально опубликованы в Голосе Украины, однако начнут действовать через полгода за исключением отдельных норм. На плакатах акции ФЛП написано "Нет законам 128-IX и 129-IX!", передает Страна. Митингующие заблокировали вход в КВЦ Парковый для "слуг народа" и задают им вопрос: "Как голосовал за законы 128, 129?".

Участники второй акции протестуют против застройки курортной зоны с плакатом "Защитим курорт Пуща-Водица".

Фото: Страна

Фото: Страна

Как сообщал Главред, на повестке дня съезда партии Слуга народа стоят вопросы о смене главы политической организации и о местных выборах, которые состоятся в 2020 году. Нынешний руководитель партии Дмитрий Разумков намерен покинуть свой пост, поскольку ему тяжело совмещать его с должностью главы парламента.

Напомним, ранее спикер парламента и глава Слуги народа Дмитрий Разумков говорил, что съезд партии состоится 9 или 10 ноября. Политик возглавил политсилу в конце мая, потом был избрал спикером Рады, а в начале октября поделился, что покидает руководство Слугой народа. Разумков также сказал, что его отставку должны утвердить на съезде Слуги народа.